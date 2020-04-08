مصطفى الكاظمي .. أمام مهمة (إنتحارية).!!

2020/04/08 | 22:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب ربما أدرك رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي مقدما ، أن ما جرى من محاولات قوى سياسية شيعية لترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء هو (فخ) من (أفخاخ) قادة العملية السياسية ، قد نصب له، للإيقاع به، وليس رغبة من الرجل بأن يتولى هذا المنصب في قرارة نفسه!! وتشير كل الدلائل التي تصب في […]

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