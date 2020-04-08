2020/04/08 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف الوطنية : امام حكومة الكاظمي اولويات منها محاسبة قتلة المتظاهرين ووضع الاقتصاد على طريق المعافاة وتحديد موعد للانتخابات المبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 23:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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