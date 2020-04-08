الوطنية ينضم لمؤيدي ترشيح الكاظمي

2020/04/08 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن ائتلاف الوطنية عن تأييده لتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الائتلاف في بيان اصدره اليوم الاربعاء “في الوقت الذي يؤكد ائتلاف الوطنيه على ضرورة الإسراع تشكيل الحكومه للقيام بواجباتها الدستورية ، فاننا نؤكد على ضرورة تسمية مرشح غير جدلي وقادر على الاستجابة لطلبات المتظاهرين السلميين” واضاف “نرى في ترشيح السيد مصطفى الكاظمي […]

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