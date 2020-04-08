برلمانيو الديمقراطي الكوردستاني يتبرعون برواتبهم لدعم الفقراء

2020/04/08 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان، يوم الاربعاء، ان جميع ممثلي الكتلة الـ45 قرروا بالاجماع التبرع برواتبهم لهذا الشهر الى مؤسسة بارزاني الخيرية لغرض توزيعها على العوائل الفقيرة في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للكتلة ورد لشفق نيوز، انه "منذ بداية ظهور مرض كورونا طالب الحزب جميع أعضائه بان يساعدوا الناس في مناطقهم من دون تمييز وان يفعلوا ما بوسعهم التعاون مع مؤسسة بارزاني الخيري بشكل تطوعي".

وأضاف البيان أن "كتلة الحزب الديمقراطي التي تضم 45 عضوا في البرلمان اتخذت قرارا جماعيا بمنح رواتبهم لمؤسسة بارزاني الخيرية من أجل مساعدة الفقراء".





واشار البيان إلى أن "الجميع يدا بيد سيتمكنون من اجتياز هذه الازمة"، معربا عن "الشكر للحكومة وجميع الاطراف الذين ينهضون بمهامهم ضد مرض كورونا ويواصلون الليل بالنهار من اجل اجتياز هذه الازمة"، حسب وصف البيان.

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