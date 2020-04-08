المفوضية الأوروبية توصي بتمديد منع السفر حتى منتصف أيار

2020/04/08 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، الدول الأعضاء إلى تمديد العمل بإجراءات منع السفر “غير الضروري” عبر دول الاتحاد لغاية 15 أيار المقبل.

وأشارت المفوضية الى أن تقويمها هذا جاء على أساس استمرار تصاعد عدد الإصابات والوفيات في شتى دول الاتحاد وأيضاً الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

وجاء في بيان المفوضية الصادر اليوم، أنه “بناء على هذه المعطيات، يتعين تمديد حظر السفر لخفض مخاطر العدوى”.



أما بالنسبة للحدود الخارجية للاتحاد، فقد لفتت المفوضية، في بيانها إلى إجراء منسق من قبل الدول الأعضاء كافة.

إلى ذلك، أوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن أي تمديد لحظر السفر غير الضروري لما بعد 15 أيار المقبل بحاجة إلى عملية تقويم جديدة.

في السياق نفسه، شددت المفوضية على ضرورة الحفاظ على حرية تحرك الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الأولية والطبية وكذلك ضمان حركة العاملين في المجالات الأساسية عبر الحدود.

وكانت المفوضية قد دعت للمرة الأولى في 16 آذار الماضي الدول لضبط حركة السفر فيما بينها وعلى الحدود الخارجية لضبط تفشي وباء كوفيد 19.

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