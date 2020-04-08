صحة السليمانية تعلن شفاء 7 اصابات بكورونا

2020/04/08 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن تماثل 7 حالات للشفاء من فيروس كورونا.

وذكرت ...





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