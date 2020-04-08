2020/04/08 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم
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وذكرت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة السليمانية تعلن شفاء 7 اصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ السليمانية
اعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن تماثل 7 حالات للشفاء من فيروس كورونا.
وذكرت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة السليمانية تعلن شفاء 7 اصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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