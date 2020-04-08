انطلاق الاختبارات السريرية لدواء ياباني مضاد لفيروس COVID-19

2020/04/08 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة بوسطن غلوب عن انطلاق الاختبارات السريرية في الولايات المتحدة لدواء ياباني لعلاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19 .وتفيد الصحيفة، بأنه استنادا إلى مصادر في الأوساط الطبية هناك ثلاثة مستشفيات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، حصلت على إذن لإجراء الاختبارات السريرية الأولى في البلاد على الدواء الياباني “”Avigan الذي يمكن استخدامه في علاج فيروس كورونا […]

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