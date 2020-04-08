عاجل .. انباء عن توجه

2020/04/08 | 23:19 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

افاد مصدر برلماني، اليوم، يتوجه عدنان الزرفي المكلف برئاسة الورزاء لقصر رئاسة الجمهورية، يوم غد، للاعتذار عن تكليفه .

كما افاد النائب عن سائرون، علاء الربيعي بان رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بتكليف مصطفى الكاظمي غدا ....

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