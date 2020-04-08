بعد تهجير أهلها… تركيا تستقدم عائلات “الجيش الوطني” إلى رأس العين

2020/04/08 | 23:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الانتقادات الدولية للسياسة التركية، وأهدافها الرامية لإحداث #تغيير_ديمغرافي في الشمال السوري، تواصل #أنقرة تنفيذ مخططها عبر إسكان عائلات مقاتلي “الجيش الوطني” في المناطق التي سيطرت عليها خلال عملية ما يسمى “نبع السلام”.وشهدت مدينة…

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