هولندا تؤكد دعمها للايزيدية بمساهمة مالية جديدة

2020/04/08 | 23:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد قدمت حكومة هولندا دعما لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) الخاص بحماية ودعم الشهود والضحايا، بالإضافة الى مساهمة اخرى اواخر عام 2019 للتواصل مع المجتمعات الايزيدية وقامت هذا الشهر بتجديد هذه المساهمة.وفي الشهر الماضي التقى السفير الهولندي في العراق السيد ايرك ستراتنك …

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