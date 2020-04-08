2020/04/08 | 23:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاربعاء، ان الكتل السياسية رفضت عقد جلسة للبرلمان، وقد تلجأ الى المحكمة الاتحادية لاثبات بطلان ترشيح الزرفي، فيما لفتت الى ان الامور حسمت لصالح الكاظمي.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "الامور حسمت لصالح مصطفى كاظمي، وبانتظار اعلان انسحاب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

واضاف ان " هناك اتفاق من جميع القوى السياسية على ترشيح الكاظمي وابلغ بذلك كل من عدنان الزرفي ومصطفى الكاظمي".

واشار المصدر الى ان "الكتل السياسية لن تنتظر لنهاية الفترة الدستورية للتكليف وقد تلجأ الى المحكمة الاتحادية لاثبات بطلان ترشيح الزرفي في حالة اصرار الاخير على الذهاب الى مجلس النواب".

واوضح ان "الزرفي متشبث بأمل أن تعقد جلسة البرلمان، غير ان القوى السياسية اتفقت ان لا تعقد جلسة للبرلمان في حال اصرار الزرفي على موقفه، وبالنتيجة انه لن يمر ولا حل أمامه سوى الاعتذار عن التكليف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف: الكتل السياسية ترفض عقد جلسة للبرلمان وتنتظر اعلان انسحاب الزرفي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف: الكتل السياسية ترفض عقد جلسة للبرلمان وتنتظر اعلان انسحاب الزرفي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).