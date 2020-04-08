انباء عن تقديم الزرفي اعتذاره عن تكليفه تشكيل الحكومة

2020/04/08 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تداولت وسائل اعلام نقلا عن مصادر سياسية ، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة العراقية الموقتة .وذكر المصادر ان "الزرفي أعتذر أمام قادة الكتل الشيعية عن التكليف وسيعتذر عنه أيضاً غداً وبشكل رسمي أمام رئيس الجمهورية برهم صالح".وأضاف ان "رئيس الجمهورية سيكلف غداً وبعد اعتذار الزرفي المرشح الجديد للقوى الشيعية رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة".

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