عطل عالمي يضرب سناب شات

2020/04/08 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت غير قادرا على فتح تطبيق سناب شات ، فأنت لست الوحيد، فقد شكا الآلاف من المستخدمين حول العالم من عطل في التطبيق.لا يزال التطبيق الاجتماعي متوقفا حتى الآن في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يواجه عشرات الآلاف من المستخدمين مشكلات في فتح التطبيق وتبادل الصور.ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يبدو أن انقطاع […]

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