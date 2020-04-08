أقوى‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬

2020/04/08 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭ ‬بكورونا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬وفاة‭ ‬ جنيف‭- ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬طلب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تسييس‮»‬‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنظمة‭ ‬بأنّها‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وبسوء‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمة‭.‬ وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسيّسوا‭ ‬الفيروس‮»‬،‭ ‬في‭ […]

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