2020/04/08 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة و 13 ألف وفاة جنيف- واشنطن- الزمان طلب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء «عدم تسييس» وباء كوفيد-19، بعدما اتهم الرئيس الأميركي المنظمة بأنّها قريبة من الصين وبسوء إدارة الأزمة. وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت «لا تسيّسوا الفيروس»، في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقوى مواجهة بين ترامب ومنظمة الصحة العالمية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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