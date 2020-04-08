تحسّن‭ ‬صحة‭ ‬جونسون‭ ‬والوفيات‭ ‬نحو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬

2020/04/08 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة‭ ‬تتوقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيروس‭ ‬إلى‭ ‬66‭ ‬ألفاً‭ ‬ لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬المصاب‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬‮«‬يتحسّن‮»‬‭ ‬لكنّه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركّزة‭.‬ وكان‭ ‬المتحدّث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬جونسون‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬يتجاوب‭ ‬مع‭ ‬العلاج‮»‬‭ […]

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