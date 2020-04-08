2020/04/08 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دراسة تتوقع ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 66 ألفاً لندن- الزمان أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأربعاء أن الوضع الصحي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد «يتحسّن» لكنّه لا يزال في العناية المركّزة. وكان المتحدّث الرسمي باسم جونسون قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الوزراء البريطاني «يتجاوب مع العلاج» […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسّن صحة جونسون والوفيات نحو رقم قياسي في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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