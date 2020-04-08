إيران:الوفيات أربعة آلاف وطلب اقتراض 5 مليارات من صندوق النقد

2020/04/08 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬القرض‭ ‬العاجل‭ ‬بقيمة‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬الذي‭ ‬طلبته‭ ‬للتصدي‭ ‬للوباء‭.‬ وأعلن‭ ‬روحاني‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬كافة‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‮»‬‭.‬ وأعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬121‭ ‬وفاة‭ ‬جديدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ […]

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