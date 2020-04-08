2020/04/08 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- الزمان دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء صندوق النقد الدولي إلى منح بلاده التي تعد من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، القرض العاجل بقيمة خمسة مليارات دولار الذي طلبته للتصدي للوباء. وأعلن روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء «أدعو كافة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها». وأعلنت إيران الأربعاء 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:الوفيات أربعة آلاف وطلب اقتراض 5 مليارات من صندوق النقد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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