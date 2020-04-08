2020/04/08 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود عثمان لـ/نينا /: العراق يفتقر إلى رجال دولة تقود البلد الى بر الامان والكاظمي لن يمر ايضا بالبرلمان في حال تكليفه بعد اعتذار الزرفي وعبد المهدي... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 23:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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