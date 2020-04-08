ومضات من السيرة العطرة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر

2020/04/08 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو المرجعُ الديني آية الله العظمى السيد محمد باقر بن حيدر بن إسماعيل الصدر، وُلِدَ في مدينة الكاظمية المقدسة عام 1935 من أسرة آل الصدر العربية العلمية الدينية العريقة.

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