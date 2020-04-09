اندلاع الاشتباكات بين “الجبهة الشامية” و”أحرار الشام” في مدينة الباب…ما السبب؟

2020/04/09 | 00:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #الباب مساء اليوم الأربعاء، اندلاع اشتباكات عنيفة، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين عناصر يتبعون لفصيل #الجبهة_الشامية وعناصر ينتمون لحركة أحرار الشام، وذلك نتيجة خلافات فيما بينهما على تجارة الحبوب المخدرة وطرق تهريبها.واندلعت الاشتباكات،…

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