كركوك تتخذ إجراءات إضافية لاحتواء كورونا (صور)

2020/04/09 | 00:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الأربعاء، اتخاذها اجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما اشارت الى قيامها بنقل الملامسين للفحص وتعفير المنازل.

وقالت الدائرة لشفق نيوز، ان "اجراءات مسح ميداني اتخذتها دائرة صحة كركوك في مناطق متفرقة من كركوك"، لافتة الى ان "مدير عام صحة كركوك وكالة الدكتور زياد خلف مديد نفذ جولة ميدانية مساء اليوم يرافقه مدراء أقسام الصحة العامة والعمليات وعدد من مسؤولي الدائرة وفرق الرصد الوبائي الصحية".

وبينت ان الهدف من الجولة كان "من ٲجل ٳتخاذ اجراءات وقائية من نقل الملامسين وتعفير منازلهم بحسب الضوابط الوزارية لمنع ٳنتشار فيروس كورونا في المحافظة".

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