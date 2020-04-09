في ذكرى استشهاده الاربعين.. المجلس الاعلى: السيد محمد باقر الصدر النموذج الرائع للعالم المجاهد والصابر المحتسب

2020/04/09 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بيانا بمناسبة الذكرى الأربعين لشهادة العالم الرباني والمرجع الكبير مفجر الثورة الإسلامية في العراق آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وأخته المجاهدة العلوية بنت الهدى.وفيما يلي نص البيان :بسم الله الرحمن الرحيم“ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون”تمر علينا في هذه الأيام […]

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