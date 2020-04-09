دورة تحكيميَّة آسيويَّة لدول غرب القارة

2020/04/09 | 00:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ متابعة نبيل الزبيدي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة دورة تطويريَّة لحكام دول اتحاد غرب آسيا المتكونة من البحرين والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، فضلا عن العراق، ويشرف على هذه الدورة المحاضر الآسيوي الأردني عوني حسونة، وستقام المحاضرات عبر الاتصال الالكتروني (ON LINE) وفق الظروف الاستثنائيَّة التي تشهد إيقاف جميع المنافسات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد عوني حسونة المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، كمحاضر ومقيّم للحكام، أنَّ «مهمته الجديدة تتلخص في الإشراف على حكام دول غرب آسيا في الدول الـ12 التابعة للاتحاد، ما يفرض عليه مزيداً من الجهد والمثابرة لأداء واجبه بشكل جيد».

وأشار حسونة بموجب التكليف الآسيوي الجديد، فإنه سيكون مشرفاً على حكام النخبة الدوليين في دول غرب آسيا من خلال الإشراف على 44 حكماً للساحة و72 حكماً مساعداً، و32 مقيّماً للحكام.

مؤكداً أنَّ «هذا العدد الكبير من الحكام، يتطلب جهداً إضافياً»، منوهاً بأنَّه «يعمل على تحضير المنهاج بشكل مكثف ليتمكن من إنجاز مهمته في ظل الظروف الاستثنائيَّة التي تعيشها كرة القدم في جميع أنحاء

العالم».

موضحاً أنه أنيطت له مراقبة إحدى المباريات المهمة في بطولة آسيوية، كان يفترض أنْ تجرى خلال الشهر الحالي قبل أنْ يتم إلغاء هذه المباراة وإلغاء جميع البطولات».

وباشر عوني حسونة الذي سبق أنْ شارك في تحكيم مباريات في مونديال الولايات المتحدة الأميركية العام 1994، مهام عمله الجديد الذي جاء بناءً على طلب الاتحاد الآسيوي، الباحث عن الحفاظ قدر الإمكان على جاهزية الحكام خاصة في الجوانب النظرية التي تشهد تعديلات متعددة»، متمنياً من الجميع الالتزام للإسراع في العودة الى الحياة

الطبيعيَّة.

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