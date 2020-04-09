2020/04/09 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا قتل بهجوم مسلح في مركز ميسان.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان “مسلحا اطلق النار باتجاه شخص يبلغ من العمر ١٦ عاما في منطقة عواشة مركز ميسان، ما ادى الى مقتله في الحال”.واضاف ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: مقتل شخص بهجوم مسلح في مركز ميسان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: مقتل شخص بهجوم مسلح في مركز ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).