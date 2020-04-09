ما تأثير كورونا على طريقة نومنا ونوعية أحلامنا؟

2020/04/09 | 00:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في أبحاثٍ جديدة، يرى علماء النفس أن الأشخاص الذين يتقيّدون بالحجر المنزلي لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجدCovid-19 ، يعانون من أحلام أكثر حدة وأطول من المعتاد بسبب ما يعرف بـ”حمى المقصورة (Cabin fever).وفي التّفاصيل، فتُستخدم عبارة “حمى المقصورة” للدّلالة عن الحالة الّتي يُحاصر فيها أشخاص أو مجموعات في أماكن ضيّقة لفترة طويلة من […]

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