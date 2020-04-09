2020/04/09 | 00:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#عاجل: وزير الدفاع يوجه بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارس

اخبار مباشرة

#عاجل: وزير الدفاع يوجه بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى الصين

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: وزير الدفاع يوجه بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى الصين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: وزير الدفاع يوجه بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).