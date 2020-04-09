مدير الصحة العالمية يعلق على هجوم ترامب بـ3 نصائح

2020/04/09 | 00:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دافع مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بشدة، الأربعاء، عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع وباء كوفيد-19، وذلك ردا على سؤال بشأن انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتلميحات بأن واشنطن قد تعيد النظر في التمويل الذي تقدمه للمنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة: "نصيحتي تتلخص في 3 أشياء..



أرجو أن تتمسكوا بالوحدة على المستوى الوطني ولا تستغلوا (مرض) كوفيد من أجل أهداف سياسية، ثانيا التضامن الصادق على المستوى العالمي.



وأن تتحلى الولايات المتحدة والصين بالقيادة النزيهة".

ودعا الزعماء إلى عدم "تسييس" الأزمة الناجمة عن تفشي الفيروس.

وأضاف غيبريسوس أن "الموارد لن تكون مشكلة بالنسبة إلى المنظمة في حال وجود الوحدة والتضامن"، معربا عن شكره للولايات المتحدة على "الدعم السخي" التي قدمتها حتى الآن، آملا في استمرار الدعم من قبل كل الأطراف.

ونفى غيبريسوس صحة الانتقادات الموجهة إلى المنظمة من قبل ترامب بالانحياز إلى الصين، وقال: "نحن قريبون من كل شعب، لا نميز بين الألوان".

وأعلن الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، تعليق المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية.

وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية عبر "تويتر"، مشيرا إلى أنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال: "منظمة الصحة العالمية أفسدت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".

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