2020/04/09 | 00:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة 1000 كلب سائب في واسط ضمن حملة نفذت في مركز الكوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 00:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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