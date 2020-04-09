2020/04/09 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قامت فرق الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء بتنفيذ حملة تعقيم شملت حيين وقرية سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وأفاد مراسل شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني نفذت حملة تعقيم وتعفير لحيي كاريزان و21 كولان فضلا عن قرية كاني كةنجي في أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الدفاع المدني يعقم مناطق موبوءة بكورونا في أربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الدفاع المدني يعقم مناطق موبوءة بكورونا في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).