وزير الدفاع يوجه بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى الصين

2020/04/09 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، الاربعاء، بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى ...





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