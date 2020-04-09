شفاء حالة جديدة من فيروس كورونا في سوريا

2020/04/09 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الخميس، شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء الى 4.وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت حتى اليوم 19 حالة، بينها أربع حالات شفاء وحالتا وفاة.وكانت الوزارة أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في […]

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