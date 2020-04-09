أحمد_صبحى_منصور - أحمد صبحى منصور - المقريزى يؤرخ للعام الأخير من حكم برسباى (3 )

2020/04/09 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور السلطان المملوكى برسباى وابن حجر العسقلانى أكابر المجرمين في طاعون عام 841 ماذا كان يفعل أكابر المجرمين عام الطاعون ؟ ثامنا : شهر شوال، أهل بيوم الخميس: 1 ـ ( وفيه ركب السلطان من القلعة، وأقام يومه بخليج الزعفران خارج القاهرة.وعاد من آخره بعد أن فرق مالاً في الفقراء، فتكاثروا على متولى تفرقة ذلك، حتى سقط عن فرسه، فغضب السلطان من ذلك، وطلب سلطان الحرافيش، وشيخ الطوائف، وألزمهما بمنع ا......

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