خلية الأزمة في واسط تصدر عدة قرارات منها غلق عيادات الاطباء كافة

2020/04/09 | 01:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم الخميس، عدة قرارات منها غلق عيادات الاطباء كافة.





وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تقرر إيقاف الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية، و إيقاف العمل بكافة الاستثناءات عدا :

١- دوائر الصحة

٢- الصيانة ( الكهرباء ، الماء ، المجاري ، تنظيفات البلدية والبلديات ، موظفو المطاحن الحكومية في تجارة واسط )

٣- الشرطة و قوى الأمن الداخلي

٤- المساعدات الأنسانية والتعفير

٥- محلات المواد الغذائية

٦- محلات بيع الخضار

٧- علاوي بيع الخضار ويكون العمل فيها من

(من الساعة ٣ صباحا وحتى الساعة ٨ صباحا)

(من الساعة ٣ عصراً وحتى الساعة ٥ عصراً)

٨- الإعلاميين والصحفيين

واشارت الى "غلق عيادات الاطباء كافة، غلق مداخل ومخارج المحافظة نهائياً والتأكيد على عدم دخول اي شخص للمحافظة".

وتابعت ان "هذه الإجراءات ستكون لغاية يوم الاثنين المصادف ١٣ -٤-٢٠٢٠".

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