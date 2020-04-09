وزير الدفاع يوجه بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى الصين

2020/04/09 | 01:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الخميس، بتكريم طاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى الصين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته "الغد برس"، ان "وزير الدفاع نجاح الشمري، وجه بتكريم طاقم طائرة C130التابعة الى قيادة قوة الجوية العراقية والتي ارسلت الى جمهورية الصين لجلب مستلزمات ومعدات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا، والتي وصلت مساء اليوم الى بغداد".

واشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي قدمها الطاقم.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صدر وقت سابق من الاربعاء، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير الدفاع رئيس اركان الجيش، تم ارسال طائرة عسكرية طراز C130الى جمهورية الصين الشعبية لنقل مستلزمات ومواد طبية وكمامات تستخدم في مواجهة وباء كورونا الى العاصمة بغداد في ظروف استثنائية.

واضافت، ان الطائرة وصلت مساء الاربعاء الموافق ٨ نيسان ٢٠٢٠ الى بغداد، وكان في استقبالها قائد القوة الجوية ومدير الاعلام والتوجيه المعنوي لوزارة الدفاع وعدداً من الضباط، كما كان في الاستقبال السفير الصيني وعدد من الكوادر الطبية في وزارة الصحة.

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