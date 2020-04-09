وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد

2020/04/09 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، وفاة أسطورة النادي، الغيني ميغيل جونز، والذي لعب في صفوف النادي بالفترة بين عامي 1959 و1967.ولعب جونز الذي فارق الحياة اليوم عن عمر ناهز الـ81 عاما، في صفوف أتلتيكو مدريد لـ8 مواسم، وتوج بالدوري الإسباني مرة واحدة، وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية […]

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