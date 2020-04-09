سائرون يؤكد : غدا سيتم تكليف الكاظمي برئاسة الوزراء

2020/04/09 | 01:09 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG -كشف تحالف سائرون، الاربعاء، عزم رئيس الجمهورية، برهم صالح، بتكليف رئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي، برئاسة الوزراء، بدلا عن عدنان الزرفي.وقال النائب عن التحالف، علاء الربيعي، خلال لقاء متلفز لوسائل اعلام حكومية ،ان “يوم غد الخميس سيتم تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية، وبحضور الكتل السياسية الشيعية”.وأضاف الربيعي، ان “موقف سائرون ...

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