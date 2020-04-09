2020/04/09 | 01:09 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عد ائتلاف الوطنية، الاربعاء، ترشيح رئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي، لرئاسة الوزراء خيارا صحيحا وحلا أفضلا في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة ان تكون أولويات الحكومة الجديدة ثلاثة أمور.وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقته /SNG/، انه “في الوقت الذي يؤكد ائتلاف الوطنية على ضرورة الإسراع تشكيل الحكومة للقيام بواجباتها الدستورية، فاننا نؤكد على ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية يعلق على أنباء ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية يعلق على أنباء ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).