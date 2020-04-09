2020/04/09 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم الخميس، قرارات جديدة بشان اجراءات فرض حظر التجوال وتفشي وباء كورونا.وادناه قرارات الخلية: 1- إيقاف الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية 2- إيقاف العمل بكافة الاستثناءات عدا-دوائر الصحة الصيانة ( الكهرباء ، الماء ، المجاري ، تنظيفات البلدية والبلديات ، موظفو المطاحن الحكومية في تجارة واسط )-الشرطة و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في واسط تصدر قرارات جديدة.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في واسط تصدر قرارات جديدة.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).