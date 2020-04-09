تهيئة 10 مراكز لتسويق الحنطة والشعير في واسط

2020/04/09 | 01:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/ حسن شهيد العزاوي

هيأت محافظة واسط، عشرة مراكز تسويقية لتسلم محصولي الحنطة والشعير واللذين ستبدأ عمليات حصادهما منتصف الشهر الحالي.

وقال رئيس اللجنة العليا بالمحافظة الدكتور محمد المياحي بتصريح خاص لـ"الصباح": إنَّ "المحافظة أنهت جميع استعداداتها لتسلم محصولي الحنطة والشعير واللذين ستبدأ عمليات حصادهما منتصف الشهر الحالي، بمساحة مليونن و483 ألفاً و542 دونماً".



عاداً الخطة الزراعية "الأكبر بتاريخ المحافظة".

وأضاف: إنَّ "المحافظة هيأت عشرة مراكز تسويقيَّة مقارنة بثمانية للموسم الماضي"، مبيناً أنَّ المراكز هي: سايلوا الصويرة والكوت، ومراكز: الشحيمية والعزيزية والدجيلي، وسايلو الكوت، والمجمع المخزني، والرصيف النهري، ومعمل الذرة الصفراء، ومركزان بقضاء النعمانية، وكذلك الاستفادة من مخازن دائرة الزراعة بتسلم المحصول".

وأكد المياحي أنَّ "واسط ستتبوأ المركز الأول بين المحافظات خلال الموسم الحالي أسوة بالعام الماضي والتي بلغت 640 ألف طن، برغم أنَّ المساحة المزروعة كانت 568 ألف دونم، أي إنَّ غلة الدونم تجاوزت الطن".

من جهة أخرى قال مدير زراعة واسط المهندس أركان مريوش بحديث خاص لــ"الصباح": إنَّ "المحافظة باشرت ببناء سايلو جديد في ناحية الشحيمية شمال الكوت، ضمن خطتها لإيجاد منافذ جديدة لتسلم محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي"، مؤكداً حاجة المحافظة لسايلو ثالث جديد.

واضاف: إنَّ "زيادة المساحات الزراعية وغلة الدونم الواحد من المحصولين في المحافظة، استوجب فتح خطوطٍ مخزنيَّة جديدة لاستقبالها"، منوهاً بأنَّ "المحافظة طالبت وزارة التجارة ببناء سايلوات جديدة كون ما توفر منها لا يتناسب مع الكميات المحصودة".

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