خلية الازمة في واسط تصدر قرارات جديدة للوقاية من كورونا

2020/04/09 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الازمة في محافظة واسط، قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا.

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