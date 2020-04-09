مسؤول رفيع: الكتل السياسية ترفض عقد جلسة برلمانية وتتجه للمحكمة الاتحادية لاثبات بطلان ترشيح الزرفي

2020/04/09 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار مسؤول رفيع ، الى ان الكتل السياسية رفضت عقد جلسة للبرلمان من اجل تمرير الكابينة الوزارية للرئيس المكلف عدنان الزرفي.وقال المسؤول في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، بان ” الكتل السياسية رفضت من الاساس عقد اي جلسة برلمانية لغرض التصويت على الكابينة الوزارية للرئيس المكلف عدنان الزرفي”.واضاف المسؤول “ان الكتل قررت التوجه […]

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