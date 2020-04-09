ما خطورة النوم على البطن؟

2020/04/09 | 01:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /إنّ الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنّوم أمرٌ ضروريٌّ في حياتنا اليومية.فبالإضافة إلى تأثير عوامل عديدة على نوعية النّوم وجودته قد تؤثّر الطريقة التي ينام بها الفرد أيضاً على جودة الراحة التي يحصل عليها.ولهذا السبب، فإنه من المهم جداً اختيار وضعية النوم الصحيحة والمناسبة.ومن جهتها، حذرت مؤسسة National Sleep Foundation […]

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