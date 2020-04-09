بالصور.. الشموع تنير مقام الامام المهدي (عج) في كربلاء المقدسة

2020/04/09 | 01:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الخميس، على صور لمرقد الامام المهدي المنتظر (عج) في مدينة كربلاء المقدسة والشموع تنير الطريق اليه.

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