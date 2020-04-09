مؤيد_احمد - مؤيد احمد - المهمة، تكمن في الخلاص من نفوذ أمريكا وإيران داخل العراق وليست في -اخذ دورهما بنظر الاعتبار

2020/04/09 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد المهمة، تكمن في الخلاص من نفوذ أمريكا وإيران داخل العراقوليست في "اخذ دورهما بنظر الاعتبار"8 نيسان 2020 في مقابلة لمحمد توفيق علاوي على احدى القنوات التلفزيونية في الفترة الأخيرة، وبعد استقالته من مهمة تشكيل الحكومة المكلف بها، وفي سياق رده على أسئلة المحاور أشار الى نقطة تستحق التوقف عندها.يقول، وكأنه يشرح للمحاور والمشاهدين بديهية سياسية لا جدال فيها، بانه "اخذ بنظر الاعتبار"، بوصفه......

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