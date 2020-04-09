عواد_احمد_صالح - عواد احمد صالح - كلمة حول أزمة القوى اليسارية وابعادها ازمة الواقع ام النظرية والتنظيم

2020/04/09 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عواد_احمد_صالح كلمة حول أزمة القوى اليسارية وابعادهاازمة الواقع ام النظرية والتنظيمعواد احمد ازمة منظمات واحزاب الطبقة العاملة عموما وفي المقام الاول ليست غياب النظرية الثورية بل ان هناك جملة اسباب موضوعية وذاتية افرزتها المراحل التاريخية السابقة والحالية فالرأسمالية تمكنت من ابعاد الحل الاشتراكي لأزماتها المستعصية عن اذهان الغالبية العظمى من العمال والجماهير على نطاق العالم فاليسار خاصة اليسار الجد......

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