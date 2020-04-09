لمى .. مجموعة شعرية لسمير عبدالله الصائغ

2020/04/09 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير الصائغ لندن- الزمان صدرت للشاعر العراقي المغترب سمير عبدالله الصائغ مجموعة شعرية جديدة كتبها باللغة الانكليزية..بعنوان (لمى) (Luma) في ليوبليانا عاصمة جمهورية سلوفينيا..ونقلها إلى السلوفينية الشاعر السلوفيني (فينو تاوفر) (Veno taufer).وتضمنت المجموعة قصائد تدور في الفلك الانساني ومعاني الذات الباحثة عن الحرية والتلاقي المعطاء مع الاخرين .وتميزت القصائد ببساطة لغتها […]

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