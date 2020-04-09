تشكيل {إدارة الأزمات} لضمان انسيابيَّة المواد الغذائيَّة والطبيَّة

2020/04/09 | 01:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ المحافظات/ مراسلو الصباح

استمراراً للجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا، شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فريقاً لإدارة الأزمات يتولى تسهيل انسيابية دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وكذلك التواصل مع المواطنين لحل المشكلات التي تواجههم في ما يخص الوباء.

في غضون ذلك، تواصل الدوائر الصحية في المحافظات عمليات المسح الميداني لكشف كورونا وسط تسجيلها لإصابات وحالات شفاء ووفاة جديدة.

فريق إدارة أزمات

وفي هذا الجانب، فقد شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فريقاً لإدارة الأزمات، يتولى مهام تسلم شكاوى المواطنين، بشأن المشكلات والمعوقات التي تواجههم نتيجة جائحة كورونا وفترة حظر التجوال، والعقبات التي تواجه عملية دخول المواد الغذائية والخضراوات والأدوية والمستلزمات الطبية كافة.

وخصصت الأمانة وفق ما أورده بيان صحفي، الخط الساخن المجاني (160) لتسلم الشكاوى والطلبات والاستفسارات من المواطنين في المحافظات عموماً لتسهيل انسيابية دخول المواد المذكورة للفترة من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة عصراً، ابتداءً من اليوم الخميس وعلى مدار الأسبوع.

وسيقوم الفريق بحسب البيان بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ومركز العمليات الوطني والجهات ذات العلاقة، لإيجاد الحلول الفورية لتلك الشكاوى.

مسح ميداني في الكرادة والنهروان

وفي هذا الشأن، قال مدير صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني السعدون لمراسلة "الصباح" شذى الجنابي: إنَّ "حملات المسح الوبائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد تستمر في المناطق ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع الرصافة، إذ تقوم الفرق الصحية حالياً في مناطق الكرادة وقطاع النهروان بحملات المسح الوبائي للمواطنين في البيوت والمحال والأسواق، وشملت الحملة ايضا قياس درجة الحرارة، وتسجيل المعلومات الكاملة للتحري عن الوافدين من مناطق موبوءة أو ظهور

أعراض الانفلونزا".

وأضاف أنَّ "التوزيع الجغرافي الوبائي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في بغداد الرصافة، أظهر وصول عدد الإصابات الى 134 حالة بعد تسجيل 13 إصابة جديدة"، مبيناً أنَّ "الحالات سجلت بواقع الزعفرانية 28، وحي النصر 12، وحي الامين 8، مدينة الصدر 30، بغداد الجديدة 3، زيونة 3، الكرادة 8، وحي الغدير 2، والبلديات 7، الحبيبية 5، الشعب 4، أم الكبر والغزلان 8، وإصابة واحدة مماثلة في كل من (مجمع بسماية، الجادرية، الباب الشرقي، حي الرحمة، الرشاد، فندق شيراتون، ومعسكر الرشيد، حي القاهرة)، والمدائن 2، والنهروان 2، والمعامل 3، وإصابتين سجلتا في المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة ويسكنون في جانب الكرخ".

وأكد سعدون أنَّ "حالات الشفاء التام بلغت 39 حالة، كما وصل عدد الوفيات الى 10، والحالات في الحجر الصحي في مستشفى ابن الخطيب 85 حالة".

٢٤ إصابة بالنجف

وسجلت دائرة صحة النجف بحسب بيان صحفي، (24) إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء (170) فحصاً مختبرياً.

وأوضح البيان أنَّ الحالات المسجلة كما يلي: ست حالات ملامسة لحالة موجبة في المشخاب وخمس حالات ملامسة لحالة موجبة في البراكية وخمس حالات ملامسة في مناطق متفرقة، وكذلك أربع حالات ملامسة لحالة موجبة في حي ميسان وأربع حالات ملامسة لحالة موجبة في حي الوفاء، وبهذا يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة بواقع 253 إصابة و92 شفاء و5 وفاة".

حملة تعفير مركز كركوك

وفي كركوك، قال مسلم شاكر (آمر فوج آمرلي للحشد الشعبي) لمراسلة "الصباح" نهضة علي: إنَّ "الحشد الشعبي أطلق أمس الأربعاء حملة تعفير موسعة في شوارع وأحياء ودوائر مدينة كركوك بمشاركة عناصر الحشد التي كانت تساند الجيش والشرطة الاتحادية بقتال عصابات داعش".

وبين أنَّ "الحملة شملت كركوك ومناطق تازة وبشير وقضاء آمرلي والطوز، وهي رسالة تعبر عن جاهزية الحشد الشعبي لتقديم يد العون للمواطنين والمشاركة بتنفيذ الإجراءات الوقائية التي تحميهم

من جائحة كورونا".



وشهدت شوارع مدينة كركوك انطلاق الحملة من محورين بعناصر راجلة تنفذ الرش برفقة الآليات التابعة للدفاع المدني والصحة وشملت واجهات المحال التجارية والأرصفة والشوارع الرئيسة وأزقة أـخرى في المدينة.

الموقف في أربيل

أما في أربيل، فقد تم تسجيل بحسب ما نقلته مراسلة "الصباح" كولر غالب، 14 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق سيداوا وبيشمركة وروشنبيري وماموستايان وزين ستي وزانكو، وإنَّ جميعهم أصيبوا بسبب مجلسي العزاء في كاريزان.

حالات جديدة في البصرة

وفي ما يتعلق بالموقف اليومي للإصابات وحالات الشفاء والوفاة بفيروس كورونا في محافظة البصرة ليوم أمس، فقد تم تسجيل 5 إصابات جديدة ومثلها حالات شفاء وحالتي وفاة، ليصبح عدد الحالات الموجبة التراكمية 152 بواقع 15وفاة و57 شفاء

و80 قيد العلاج.

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