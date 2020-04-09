تخصيص قطع أراضٍ للملاكات الصحيَّة والأمنيَّة في الموصل

2020/04/09 | 01:44 - المصدر: الصباح

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الموصل/ شروق ماهر

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، تخصيص قطعٍ سكنيَّة للقوات الأمنية والملاكات الصحيَّة التي عملت في مواجهة فيروس "كورونا"، في حين كشفت مديرية بلديات نينوى، عن الشروع بإعمار جميع الشوارع في قضاء مخمور.

وقال الجبوري لـ"الصباح": إنه "أوعز الى مديريتي بلدية وبلديات نينوى بتخصيص أراضٍ سكنية للعاملين في مجال الصحة والخط الأول في مواجهة فيروس كورونا في المدينة من القوات الأمنية".

واضاف الجبوري، إننا "نثمن دور القوات الأمنية والملاكات الصحية في بذل أقصى الجهود والطاقات في معركة مواجهة فيروس كورونا، والذين أسهموا بالحد من انتشار المرض بين المواطنين، فضلاً عن شفاء المصابين ومغادرتهم الحجر الصحي".



في غضون ذلك، كشفت مديرية بلديات نينوى، عن الشروع بإعمار جميع الشوارع الداخلية والطرق الخارجية لقضاء مخمور.

وذكر مدير بلديات نينوى عبد القادر دخيل، لـ"الصباح"، أن "الملاكات الهندسية والفنية في بلديات نينوى، شرعت باعمار جميع الطرق والشوارع خلال حظر التجوال الوقائي داخل القضاء بعد خروج أغلبها عن الخدمة، ومن المؤمل انتهاء إعمارها وتبليطها وإكسائها نهاية الشهر الحالي".

وأوضح دخيل، أنَّ "بلديات نينوى تقوم بإعمار جميع الطرق والشوارع لعموم الاقضية والنواحي خلال فرض الحظر ما يسهل على الملاكات سرعة العمل"، لافتاً الى أنَّ "مبالغ إعمار هذه الطرق صرفت من مبالغ إعمار محافظة نينوى".

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