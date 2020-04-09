حصيلة إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 1.5 مليون

2020/04/09 | 01:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في العالم، حاجز 1.5 مليون حالة، وسط تقديرات تشير إلى أن ذروة الأزمة لم يتم الوصول إليها.وحتى الوقت الحالي سجلت في عموم أنحاء العالم 1506361 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 88100 وفاة (5.85% من عدد المصابين) […]

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