الزرفي يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس في رئاسة الوزراء

2020/04/09 | 01:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الخميس في مقر رئاسة الوزراء.

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