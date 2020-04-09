الولايات المتحدة تنتقل إلى المركز الثاني عالميا بعدد وفيات كورونا متجاوزة إسبانيا

2020/04/09 | 01:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الأربعاء، 14604 وفيات بعد ارتفاع حاد لهذه الحصيلة اليوم بواقع 1763 حالة.

وبالرغم من ذلك، فإن معدل الوفيات في الولايا...

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